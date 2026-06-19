European beach handball tour olympus celting handball Port de Plaisance Brest

Informations pratiques

Brest

European beach handball tour olympus celting handball

Port de Plaisance Plage du Moulin-Blanc Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:50:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

La plage du Moulin-blanc accueille pour la première fois une étape du Beach Hand Tour.

Cette compétition réunit entre 20 et 24 équipes masculines et féminines de haut-niveau sur deux terrains dans un format compétitif européen.

Informations pratiques

Plage du Moulin-Blanc,

Initiations à partir du mardi 7 juillet et jusqu’au vendredi 10 juillet.

Match d’ouverture, vendredi 10 juillet à partir de 18h. .

Port de Plaisance Plage du Moulin-Blanc Brest 29200 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement European beach handball tour olympus celting handball Brest a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue