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AGENDA · Brest

European beach handball tour olympus celting handball Port de Plaisance Brest

vendredi 10 juillet 2026 · Port de Plaisance · Brest

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
18:50:00
Lieu
Port de Plaisance
Adresse
Plage du Moulin-Blanc
Ville
29200 Brest
Département
Finistère
Tarif

Brest

European beach handball tour olympus celting handball

Port de Plaisance Plage du Moulin-Blanc Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:50:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-10

La plage du Moulin-blanc accueille pour la première fois une étape du Beach Hand Tour.

Cette compétition réunit entre 20 et 24 équipes masculines et féminines de haut-niveau sur deux terrains dans un format compétitif européen.

Informations pratiques

Plage du Moulin-Blanc,
Initiations à partir du mardi 7 juillet et jusqu’au vendredi 10 juillet.

Match d’ouverture, vendredi 10 juillet à partir de 18h.   .

Port de Plaisance Plage du Moulin-Blanc Brest 29200 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement European beach handball tour olympus celting handball Brest a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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