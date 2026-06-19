European beach handball tour olympus celting handball Port de Plaisance Brest
vendredi 10 juillet 2026 · Port de Plaisance · Brest
Informations pratiques
Brest
European beach handball tour olympus celting handball
Port de Plaisance Plage du Moulin-Blanc Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:50:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-10
La plage du Moulin-blanc accueille pour la première fois une étape du Beach Hand Tour.
Cette compétition réunit entre 20 et 24 équipes masculines et féminines de haut-niveau sur deux terrains dans un format compétitif européen.
Informations pratiques
Plage du Moulin-Blanc,
Initiations à partir du mardi 7 juillet et jusqu’au vendredi 10 juillet.
Match d’ouverture, vendredi 10 juillet à partir de 18h. .
Port de Plaisance Plage du Moulin-Blanc Brest 29200 Finistère Bretagne
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English :
L’événement European beach handball tour olympus celting handball Brest a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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