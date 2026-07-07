Informations pratiques

Brest

Les Expériences Brestoises Les perles de la rade balade nature en kayak

Rue Eugène Bérest Brest Bretagne Nautisme Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 09:30:00

fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Découvrez tous les secrets de la rade de Brest grâce à cette sortie nature labellisée slow tourisme, les perles de la rade, avec Brest Bretagne Nautisme.

À bord d’un kayak, sur des eaux calmes, vous admirerez de près la richesse de la faune et de la flore sous-marine grâce à Eric, votre accompagnateur nature.

Une fois équipé et le petit briefing fait, départ du Moulin Blanc pour une navigation en patrouille à un rythme tranquille, pause lecture du paysage pour apprécier Brest depuis la rade, comprendre ce qui a façonné ce paysage.

Au gré des courants marins et de la marée, on pose les embarcations sur la plage des sables rouges pour profiter d’une dégustation gourmande, artisanale et locale avec vue panoramique sur les ponts de Plougastel-Daoulas. Retour au Moulin blanc.

Une expérience à la brestoise insolite et unique à vivre absolument !

Les dates 2026 Sorties de 09h30 à 12h00. Les vendredis du 10 juillet au 31 août

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Brest métropole, par téléphone, en ligne ou au guichet.

Bon à savoir

Groupe de 4 à 10 personnes

Accessible tous niveaux et à partir de 10 ans

Durée navigation + visite + dégustation d’environ 2h30

La dégustation comprend des biscuits Terre d’Embruns et d’une bière ou d’un soft de la Brasserie Poèm

Kayaks simples

Accompagnement moniteur Brest Bretagne Nautisme

Enfant de 10 à 12 ans en kayak double accompagné d’un adulte

Equipement fourni kayak, combinaison, gilet

Matériel à prévoir lunettes de soleil (attachées), casquette, crème solaire, maillot, coupe-vent, chaussons ou vieilles chaussures, serviette. Possibilité d’embarquer une petite serviette microfibre

Brest Bretagne Nautisme propose également des sorties Sunset en kayak, les mercredis soirs de 18h à 20h30 du 08 au 29 juillet et du 05 au 19 août 2026 (sans la pause dégustation), réservation 02.98.02.51.44 .

Rue Eugène Bérest Brest Bretagne Nautisme Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 24 96

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English :

L’événement Les Expériences Brestoises Les perles de la rade balade nature en kayak Brest a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue