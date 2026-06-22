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Juste un soir Comédie La Comédie du Finistère Brest

mardi 7 juillet 2026 · La Comédie du Finistère · Brest

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
La Comédie du Finistère
Adresse
25 Rue de Pontaniou
Ville
29200 Brest
Département
Finistère
Tarif

Brest

Juste un soir Comédie

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07 21:15:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-08-01

Une plongée au coeur des années 60, de l’humour, des quiproquos et beaucoup de fantaisie.

On se dit souvent que si c’était à refaire, on aurait fait différemment.

Maurice lui va chercher… Une seconde chance.
Un soir d’octobre en en 1960. Maurice tombe en panne sur une route de campagne. Il pleut à verse. Il va se réfugier dans la maison la plus proche dans l’espoir de pouvoir s’abriter et appeler une dépanneuse. Mais l’orage redouble et le téléphone ne passe pas.

Maurice va devoir rester plus longtemps que prévu. Cette soirée sera la plus troublante de sa vie. A tel point qu’il y pensera longtemps.

Une comédie où se mêlent nostalgie et tendresse, émotion et quiproquos, Simone de Beauvoir et Elvis Presley.

Informations pratiques
Durée 1h15
Humour
Tout public
Salle accessible aux PMR
Placement libre, par ordre d’arrivée
Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation
L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle.   .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71 

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English :

L’événement Juste un soir Comédie Brest a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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