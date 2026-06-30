Réouverture du pavillon Tropical Rue des Mouettes Brest
Réouverture du pavillon Tropical Rue des Mouettes Brest samedi 4 juillet 2026.
Brest
Réouverture du pavillon Tropical
Rue des Mouettes Océanopolis Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-07-04
Après des travaux de rénovation dans le cadre du projet Métamorphose, l’heure de la réouverture à sonné ! Découvrez les nouveautés de cette grande métamorphose pour une expérience de visite résolument plus sensorielle et spectaculaire.
Qu’est-ce qui a changé ?
Une muséographie mise à jour
Le nouveau Pavillon Tropical privilégie une immersion multisensorielle. Vous devenez acteur de vos découvertes à travers des dispositifs interactifs innovants.
Des espaces repensés
Un nouveau parcours de visite expérientiel, fluide et intuitif
Des vitrages agrandis dont un impressionnant panorama courbe de 28 m²
Des perspectives inédites avec l’ajout de passerelles et points de vue plongeants
Une scénographie immersive mêlant projections, ambiances sonores et dispositifs tactiles
Des collections enrichies
Le pavillon accueille désormais des pièces exceptionnelles comme une mâchoire de mégalodon reconstituée de 2,85 mètres, témoignage spectaculaire de l’évolution des requins à travers les âges.
Une approche pédagogique renouvelée
L’esprit de collection des muséums se conjugue avec l’exploration sensorielle pour offrir plusieurs niveaux de lecture, adaptés à tous les publics et toutes les façons d’apprendre.
Les 4 nouveautés du pavillon tropical
– Les odyssées du Pacifique
L’océan Pacifique est un espace de migration océanique depuis toujours régi par les courants et les astres. Au cours d’un spectacle multimédia immersif et poétique, contemplez la dispersion des œufs et des larves du récif. Ce spectacle onirique, situé en début de parcours échappe au strict domaine scientifique pour vous faire rêver et vous embarquer à la découverte de la biodiversité marine tropicale.
– Le lagon
À la suite du spectacle immersif, découvrez le lagon, une alcôve récifale.
Le lagon, un environnement très peu profond, baigné de lumière, abrite des coraux qui vivent en symbiose avec des algues zooxanthelles qui leurs fournissent une large proportion de leur alimentation via la photosynthèse.
Dans ce bassin, observable par au dessus, vous pourrez admirer
– Des coraux
Plusieurs dizaines de bénitiers. Ces mollusques bivalves géants sont spectaculaires en raison de leur taille et de leurs manteaux aux couleurs chatoyantes.
Des poissons tropicaux
Cet espace s’accompagnera d’un conte sonore écrit par David Wahl, artiste associé à Océanopolis, au sujet du mystérieux ver Palolo et de sa relation ancestrale avec les peuples du Pacifique.
– La vie en banc
Un tout nouveau bassin cylindrique de 3 mètres de diamètre pour autant de hauteur, vous offrira une vue spectaculaire de la vie en banc, sur les fonds sableux, au pied de la barrière de corail. Vous y retrouverez plusieurs espèces, rarement présentées en aquarium
Une colonie de plus de 200 anguilles jardinières (Heteroconger hassi)
Des bancs de poissons-rasoirs (Aeoliscus strigatus)
Des coraux de couleurs vives (Tubastrea spp.) et des colonies de corail noir (Cirrhipathes spiralis)
Un banc de plusieurs centaines d’anthias (Luzonichthys waitei)
Ce nouvel aquarium, à la lumière beaucoup plus tamisé, donne un aperçu de la richesse des récifs profonds mésophotiques. Ces environnements, situés à 40 mètres et jusqu’à 200 mètres de profondeurs, sont longtemps restés méconnus de la communauté scientifique.
– Le carbet scientifique
Situé en dernière partie du parcours de visite, au cœur de la serre tropicale d’Océanopolis, un tout nouveau dispositif vous permettra de découvrir les conditions de vie des scientifiques lors de leurs missions de terrain le carbet scientifique.
Abri collectif en bois, ouvert ou semi-ouvert, largement répandu en Guyane et dans l’ensemble de la Caraïbe, cette structure traditionnelle amérindienne a inspiré le CNRS pour l’implantation d’une vaste station de recherche en Guyane, au cœur de la Réserve naturelle des Nouragues.
Le carbet scientifique d’Océanopolis transpose cette ambiance charpente en bois apparente, toiture haute, espace ouvert sur une végétation dense, humidité fluctuante entre 80 et 100 %, température autour de 25 °C et lumière filtrée par l’épaisseur du couvert végétal.
À l’intérieur du carbet, vous découvrirez
Une fresque monumentale de plus de 5 mètres de hauteur et 4 mètres de largeur présentant les espèces végétales qui s’étagent dans la forêt guyanaise
Dix vitrines présentant des maquettes de graines réalisées en cire par le plasticien Louis de Torhout
Ces œuvres mettent en lumière les multiples modes de reproduction et de dispersion des plantes, ainsi que les alliances subtiles entre végétal, animaux et évènements naturels (vent, eau, gravité, humidité) nécessaires à leur survie dans cet environnement compétitif.
Thématiques actualisées
Si les grandes thématiques (coraux, requins, biodiversité tropicale) demeurent, leur traitement évolue pour intégrer
Les dernières découvertes sur les récifs mésophotiques
Les enjeux du changement climatique sur les écosystèmes coralliens
Le rôle crucial des requins dans l’équilibre des océans
Les connexions entre écosystèmes terrestres et marins .
Rue des Mouettes Océanopolis Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 34 40 40
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English :
L’événement Réouverture du pavillon Tropical Brest a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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