Balade en ville Le quartier de Saint-Pierre, entre terre et mer Route de la Corniche Brest mardi 30 juin 2026.

Brest

Balade en ville Le quartier de Saint-Pierre, entre terre et mer

Route de la Corniche Parking des Quatre Pompes Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Ces balades du soir sont conçues par le service Musées-patrimoines et les habitantes et les habitants. Elles mêlent à la fois propos historiques et anecdotes, lectures et spectacle vivant, pour explorer à travers une thématique l’âme d’un quartier.

Des Quatre Pompes à la chapelle Sainte-Anne-du-Porzic, en passant par Maison blanche et le Belvédère avec sa vue imprenable sur le Goulet, partez à la découverte de ce territoire singulier.

Informations pratiques

Durée 1h30.

Prévoir des chaussures adaptées à la marche.

Non accessible aux personnes à mobilité réduite, le parcours présente des dénivelés importants.

Sur réservation. .

Route de la Corniche Parking des Quatre Pompes Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80

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English :

L’événement Balade en ville Le quartier de Saint-Pierre, entre terre et mer Brest a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue