Balade en ville Le quartier de Saint-Pierre, entre terre et mer Route de la Corniche Brest
Balade en ville Le quartier de Saint-Pierre, entre terre et mer Route de la Corniche Brest mardi 30 juin 2026.
Brest
Balade en ville Le quartier de Saint-Pierre, entre terre et mer
Route de la Corniche Parking des Quatre Pompes Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Ces balades du soir sont conçues par le service Musées-patrimoines et les habitantes et les habitants. Elles mêlent à la fois propos historiques et anecdotes, lectures et spectacle vivant, pour explorer à travers une thématique l’âme d’un quartier.
Des Quatre Pompes à la chapelle Sainte-Anne-du-Porzic, en passant par Maison blanche et le Belvédère avec sa vue imprenable sur le Goulet, partez à la découverte de ce territoire singulier.
Informations pratiques
Durée 1h30.
Prévoir des chaussures adaptées à la marche.
Non accessible aux personnes à mobilité réduite, le parcours présente des dénivelés importants.
Sur réservation. .
Route de la Corniche Parking des Quatre Pompes Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80
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English :
L’événement Balade en ville Le quartier de Saint-Pierre, entre terre et mer Brest a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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