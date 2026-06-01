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Visite théâtralisée Le quartier de Saint-Pierre, entre terre et mer Route des Quatre Pompes Brest

Visite théâtralisée Le quartier de Saint-Pierre, entre terre et mer Route des Quatre Pompes Brest mardi 30 juin 2026.

Lieu : Route des Quatre Pompes

Adresse : Parking des Quatre Pompes

Ville : 29200 Brest

Département : Finistère

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif :

Brest

Visite théâtralisée Le quartier de Saint-Pierre, entre terre et mer

Route des Quatre Pompes Parking des Quatre Pompes Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-30

Des Quatre Pompes à la chapelle Sainte-Anne-du-Porzic, en passant par Maison blanche et le Belvédère avec sa vue imprenable sur le Goulet, partez à la découverte de ce territoire singulier, guidé par ces habitants et Mamm Gozh.

Durée 1h30 Gratuit

Rendez-vous à 20h sur le parking des Quatre Pompes.
Prévoir des chaussures de marche.
Non accessible aux personnes à mobilité réduite, le parcours présente des dénivelés importants.
Inscription obligatoire en ligne   .

Route des Quatre Pompes Parking des Quatre Pompes Brest 29200 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Visite théâtralisée Le quartier de Saint-Pierre, entre terre et mer Brest a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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