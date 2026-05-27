Brest

Le Fourneau ouvre ses portes aux Ateliers des Capucins !

Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Enfin !

Après trois années de travaux et une décennie d’attente, Le Fourneau ouvre ses portes aux Ateliers des Capucins !

Les 12, 13 et 14 juin !

Accès libre et gratuit !

Pour découvrir et fêter Le Fourneau aux Capucins, nous vous donnons rendez-vous les samedi 13 et dimanche 14 juin. En préambule, le vendredi 12 juin au coucher du soleil, la compagnie Carabosse allumera les bougies de cette fête.

Au menu de ce week-end, visite libre, moments de convivialité et programmation artistique faisant la part belle à la création.

Audace joyeuse, douceur poétique, folie festive, pas de côté et grand écart sont les ingrédients de cette célébration festive et joyeuse !

Nous avons hâte de partager ce grand week-end avec vous ! .

Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 19 46

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English :

L’événement Le Fourneau ouvre ses portes aux Ateliers des Capucins ! Brest a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue