Atelier -Colorimétrie et Morpho-visage Les Ovnis Brest

Brest

Atelier -Colorimétrie et Morpho-visage

Les Ovnis 148 Rue Jean Jaurès Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-07-11

Lors de cet atelier de colorimétrie et d’analyse morpho-visage, découvrez les couleurs qui illuminent votre teint, celles qui vous donnent instantanément bonne mine, ainsi que les formes qui équilibrent et mettent en valeur les traits de votre visage.

Cet atelier, c’est bien plus qu’un conseil esthétique c’est une clé pour faire des choix plus simples, éviter les achats décevants, valoriser votre image et gagner en confiance chaque matin devant votre dressing et votre miroir

Un moment pour vous, pour mieux vous comprendre, vous révéler… et repartir avec un véritable boost de confiance.

Informations pratiques

Nombre de place limité. (4 personnes maximum)

A partir de 16 ans

Durée 1 h 30 .

Les Ovnis 148 Rue Jean Jaurès Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 71 03 04 13

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English : Atelier -Colorimétrie et Morpho-visage

L’événement Atelier -Colorimétrie et Morpho-visage Brest a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue