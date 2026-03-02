Vivre et résister sous l’occupation Ancien Cercle Naval Brest

Vivre et résister sous l’occupation

Ancien Cercle Naval 52 rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-29 17:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Immersion dans le passé tumultueux de Brest en découvrant l’histoire poignante de la Seconde Guerre mondiale. À travers cette visite guidée, vous comprendrez la réalité du quotidien des Brestois sous l’Occupation, mais aussi l’esprit de résistance qui animait ceux qui luttaient pour la liberté.

Votre guide vous emmène sur les traces de ces moments sombres mais aussi héroïques, vous racontant le courage et la résilience des habitants qui ont traversé ces années difficiles. Vous explorerez les lieux emblématiques de la résistance à Brest, tout en découvrant les conditions de vie imposées par l’Occupant.

Cette visite est l’occasion unique de redécouvrir Brest sous un jour historique et de comprendre l’importance de la résistance dans la ville. Un voyage dans le temps et la mémoire collective !

La visite comprend l’entrée dans l’abri Sadi Carnot.

Informations pratiques

Durée 2h30.

Prévoir de bonnes chaussures.

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Brest en vue, par téléphone, au guichet ou en ligne.

Nombre de place limité.

L’Office de Tourisme Brest en vue se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre minimum de participants (5 personnes) n’est pas atteint, ou en cas de mauvaises conditions météorologiques. .

