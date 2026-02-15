Brest fête la Marine 400 ans de la Marine à Brest Brest

Brest fête la Marine 400 ans de la Marine à Brest

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-14

2026-07-10

En 2026, la Marine nationale célèbre 400 ans d’histoire.

À cette occasion, Brest en vue et la Marine nationale coorganisent Brest fête la Marine , un événement gratuit et populaire, doté d’une véritable ambition mettre en lumière la Marine nationale, acteur majeur du territoire brestois.

Le quai Malbert accueillera ainsi, un village animé mêlant ateliers, démonstrations, expositions, rencontres et visites de bateaux emblématiques, dont le Belem, l’Étoile, le Mutin et un BSAM de la Marine nationale.

Concerts, spectacles, animations musicales et espace guinguette compléteront cette programmation conviviale, fidèle à l’art de vivre brestois. Cette célébration marquera également une étape clé avant les Fêtes maritimes de Brest l’année prochaine et le 400ᵉ anniversaire de la base navale de Brest en 2031. .

