Les Vendredis du Sport Port de Plaisance Brest

Brest

Les Vendredis du Sport

Port de Plaisance Plage du Moulin-Blanc Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-10

Tous les vendredis, pendant les deux mois d’été, la plage du Moulin-blanc est investie par les Vendredis du sport pour des

animations sportives, nautiques et culturelles gratuites. Au programme, des initiations à des activités variées et pour tous judo, échecs, aikido, paddle, basket, kayak, parcours motricité, lectures…

Informations pratiques

Inscriptions sur place.

Autorisation parentale (pour les mineurs), fiche d’inscription pour les adultes téléchargeables sur le site brest.fr .

Port de Plaisance Plage du Moulin-Blanc Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80

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English :

L’événement Les Vendredis du Sport Brest a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue