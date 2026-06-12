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Les Vendredis du Sport Port de Plaisance Brest

Les Vendredis du Sport Port de Plaisance Brest vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Port de Plaisance

Adresse : Plage du Moulin-Blanc

Ville : 29200 Brest

Département : Finistère

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Tarif :

Brest

Les Vendredis du Sport

Port de Plaisance Plage du Moulin-Blanc Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-07-10

Tous les vendredis, pendant les deux mois d’été, la plage du Moulin-blanc est investie par les Vendredis du sport pour des
animations sportives, nautiques et culturelles gratuites. Au programme, des initiations à des activités variées et pour tous judo, échecs, aikido, paddle, basket, kayak, parcours motricité, lectures…

Informations pratiques
Inscriptions sur place.
Autorisation parentale (pour les mineurs), fiche d’inscription pour les adultes téléchargeables sur le site brest.fr   .

Port de Plaisance Plage du Moulin-Blanc Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80 

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English :

L’événement Les Vendredis du Sport Brest a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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