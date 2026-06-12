Les Vendredis du Sport Port de Plaisance Brest
Les Vendredis du Sport Port de Plaisance Brest vendredi 10 juillet 2026.
Brest
Les Vendredis du Sport
Port de Plaisance Plage du Moulin-Blanc Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-10
Tous les vendredis, pendant les deux mois d’été, la plage du Moulin-blanc est investie par les Vendredis du sport pour des
animations sportives, nautiques et culturelles gratuites. Au programme, des initiations à des activités variées et pour tous judo, échecs, aikido, paddle, basket, kayak, parcours motricité, lectures…
Informations pratiques
Inscriptions sur place.
Autorisation parentale (pour les mineurs), fiche d’inscription pour les adultes téléchargeables sur le site brest.fr .
Port de Plaisance Plage du Moulin-Blanc Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Vendredis du Sport Brest a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
À voir aussi à Brest (Finistère)
- Navire Amiral Exposition Les Ateliers des Capucins Brest 12 juin 2026
- Le Fourneau ouvre ses portes aux Ateliers des Capucins ! Brest 12 juin 2026
- Sortie Nature La Nuit des Forêts Brest 12 juin 2026
- 1 h pour comprendre son ado-One Man Show La Comédie du Finistère Brest 13 juin 2026
- Atelier -Colorimétrie et Morpho-visage Les Ovnis Brest 13 juin 2026