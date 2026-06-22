Aime- moi si tu peux Théâtre et comédie La Comédie du Finistère Brest

Informations pratiques

Brest

Aime- moi si tu peux Théâtre et comédie

La Comédie du Finistère 25 rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04 21:15:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-15 2026-07-28

Aime moi… Si tu peux ou le fabuleux destin de Hervé Pauchard, personnage atypique et irrésistiblement drôle.

Hervé Pauchard a 30 ans. Une vie rangée. Ingénieur informatique, il est consciencieux et passionné par son travail. Ses amis le considèrent comme un cas désespéré de l’amour. Mais pas lui. Lui attend. Il attend l’amour, le vrai, le pur, l’inaccessible.

Au point d’idéaliser et de sacraliser ce qui doit arriver… Son mariage avec Monica Bellucci, qu’il a prévu pour l’été 2023. Bref Hervé Pauchard a tout pour inspirer la tristitude.

Nina, Sa voisine de palier, est totalement à l’opposé. Exubérante, provocatrice, sensuelle… Elle qui a tous les hommes à ses pieds va, à la surprise de tous, jeter son dévolue sur ce voisin qui la perturbe et la fascine.

Oui mais ça ne fait pas du tout partie des prévisions de Hervé Pauchard. Insensible aux rapprochements de Nina, il va d’abord se montrer distant. Avant que celle-ci n’utilise les grands moyens pour parvenir à ses fins…

Informations pratiques

Tout public.

Durée 1h15

Réservation en ligne auprès de La Comédie du Finistère .

La Comédie du Finistère 25 rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 19 98 07 10

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L’événement Aime- moi si tu peux Théâtre et comédie Brest a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue