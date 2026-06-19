Explorer A la découverte des fonds marins SCIENCE COMES TO TOWN Brest
Explorer A la découverte des fonds marins SCIENCE COMES TO TOWN Brest samedi 11 juillet 2026.
Brest
Explorer A la découverte des fonds marins SCIENCE COMES TO TOWN
Quai Malbert Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
À l’occasion de Brest Fête la Marine, venez explorez les fonds marins.
Rendez-vous au stand du SHOM pour assister et échanger autour de la création d’une fresque née du dialogue entre scientifiques et graffeurs et graffeuses du Projet 0.0.
Cet événement s’inscrit dans le cadre du projet Science Comes to town.
Informations pratiques
Au Quai Malbert, Port de commerce
Entrée libre et gratuite.
Grand public. Accessible PMR .
Quai Malbert Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 34 40 40
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English :
L’événement Explorer A la découverte des fonds marins SCIENCE COMES TO TOWN Brest a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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