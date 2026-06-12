Osez l’eau libre Le défi Brestois Port de Plaisance Brest
Osez l’eau libre Le défi Brestois Port de Plaisance Brest samedi 11 juillet 2026.
Brest
Osez l’eau libre Le défi Brestois
Port de Plaisance Adonnante Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11
Le Cercle des nageurs de Brest organise deux journées pour découvrir la nage en eau libre, au départ de la cale de l’Adonnante.
Avec des formats adaptés à tous (compétiteurs, amateurs, familles), le rendez-vous propose des courses enfants, des relais par équipes et même deux épreuves de coupe de Bretagne. .
Port de Plaisance Adonnante Brest 29200 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Osez l’eau libre Le défi Brestois Brest a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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