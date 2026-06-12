Osez l’eau libre Le défi Brestois Port de Plaisance Brest

Brest

Osez l’eau libre Le défi Brestois

Port de Plaisance Adonnante Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Le Cercle des nageurs de Brest organise deux journées pour découvrir la nage en eau libre, au départ de la cale de l’Adonnante.

Avec des formats adaptés à tous (compétiteurs, amateurs, familles), le rendez-vous propose des courses enfants, des relais par équipes et même deux épreuves de coupe de Bretagne. .

Port de Plaisance Adonnante Brest 29200 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Osez l’eau libre Le défi Brestois Brest a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue