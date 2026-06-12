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Osez l’eau libre Le défi Brestois Port de Plaisance Brest

Osez l’eau libre Le défi Brestois Port de Plaisance Brest samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Port de Plaisance

Adresse : Adonnante

Ville : 29200 Brest

Département : Finistère

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif :

Brest

Osez l’eau libre Le défi Brestois

Port de Plaisance Adonnante Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-11

Le Cercle des nageurs de Brest organise deux journées pour découvrir la nage en eau libre, au départ de la cale de l’Adonnante.

Avec des formats adaptés à tous (compétiteurs, amateurs, familles), le rendez-vous propose des courses enfants, des relais par équipes et même deux épreuves de coupe de Bretagne.   .

Port de Plaisance Adonnante Brest 29200 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Osez l’eau libre Le défi Brestois Brest a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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