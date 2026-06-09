Jeu de piste Les ateliers des Capucins Brest
Jeu de piste Les ateliers des Capucins Brest samedi 11 juillet 2026.
Brest
Jeu de piste
Les ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Entre machines, recoins cachés et espaces de vie, suivez les indices, résolvez des énigmes et explorez l’histoire des Ateliers des Capucins. Une aventure à vivre en famille, pour remonter le temps et traverser la grande nef autrement !
organisation ateliers des capucins ESKAP29 .
Les ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Jeu de piste Brest a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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