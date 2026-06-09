Jeu de piste Les ateliers des Capucins Brest samedi 11 juillet 2026.

Brest

Jeu de piste

Les ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Entre machines, recoins cachés et espaces de vie, suivez les indices, résolvez des énigmes et explorez l’histoire des Ateliers des Capucins. Une aventure à vivre en famille, pour remonter le temps et traverser la grande nef autrement !

organisation ateliers des capucins ESKAP29 .

Les ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Jeu de piste Brest a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue