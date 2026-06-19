Visite guidée de 70.8 Un musée pour l’Océan 70.8 Un musée pour l’océan Brest lundi 13 juillet 2026.

Brest

Visite guidée de 70.8 Un musée pour l’Océan

70.8 Un musée pour l’océan 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 15:30:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-13

70.8%, c’est la surface de notre planète recouverte par l’océan, au coeur des grands enjeux d’aujourd’hui et de demain. Profitez d’une visite guidée privilégiée en présence d’un médiateur scientifique.

Découvrez les thématiques actuelles présentées biotechnologies marines, exploration des grands fonds, énergies marines renouvelables, observation de l’océan, trafic maritime, navires du futur et construction navale et le tout nouveau dispositif et simulateur sur la sécurité en mer ! Une visite pour comprendre l’océan d’aujourd’hui et imaginer celui de demain.

Informations pratiques

Visite guidée incluse dans le prix du billet d’entrée au 70.8

Durée 1h30.

Billets en vente à l’Office de Tourisme et des Congrès de Brest métropole. .

70.8 Un musée pour l’océan 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Visite guidée de 70.8 Un musée pour l’Océan Brest a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue