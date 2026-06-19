Visite guidée de 70.8 Un musée pour l’Océan 70.8 Un musée pour l’océan Brest
Visite guidée de 70.8 Un musée pour l’Océan 70.8 Un musée pour l’océan Brest lundi 13 juillet 2026.
Brest
Visite guidée de 70.8 Un musée pour l’Océan
70.8 Un musée pour l’océan 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 15:30:00
fin : 2026-08-23 17:00:00
Date(s) :
2026-07-13
70.8%, c’est la surface de notre planète recouverte par l’océan, au coeur des grands enjeux d’aujourd’hui et de demain. Profitez d’une visite guidée privilégiée en présence d’un médiateur scientifique.
Découvrez les thématiques actuelles présentées biotechnologies marines, exploration des grands fonds, énergies marines renouvelables, observation de l’océan, trafic maritime, navires du futur et construction navale et le tout nouveau dispositif et simulateur sur la sécurité en mer ! Une visite pour comprendre l’océan d’aujourd’hui et imaginer celui de demain.
Informations pratiques
Visite guidée incluse dans le prix du billet d’entrée au 70.8
Durée 1h30.
Billets en vente à l’Office de Tourisme et des Congrès de Brest métropole. .
70.8 Un musée pour l’océan 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée de 70.8 Un musée pour l’Océan Brest a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
À voir aussi à Brest (Finistère)
- Balade en ville Le quartier de Saint-Pierre, entre terre et mer Route de la Corniche Brest 30 juin 2026
- Visite théâtralisée Le quartier de Saint-Pierre, entre terre et mer Route des Quatre Pompes Brest 30 juin 2026
- Escape game Les évadés du château Musée National de la Marine Brest 1 juillet 2026
- LA GUERRE DES SEXES AURA T’ELLE LIEU COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest 1 juillet 2026
- Exposition DRAW La communauté de ceux qui n’ont rien en commun Passerelle, Centre d’Art Contemporain Brest 3 juillet 2026