Visite théâtralisée Les mystères de Brest Musée National de la Marine Brest
Visite théâtralisée Les mystères de Brest Musée National de la Marine Brest jeudi 16 juillet 2026.
Brest
Visite théâtralisée Les mystères de Brest
Musée National de la Marine Boulevard de la Marine Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Accompagnés par deux comédiens, relevez les épreuves et découvrez les indices. Une enquête grandeur nature dans les entrailles du château et au cœur de l’histoire de Brest où les apparences sont parfois trompeuses…
Informations pratiques
A partir de 10 ans
Durée 2h
Sur réservation auprès du Musée National de la Marine. .
Musée National de la Marine Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 22 12 39
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English :
L’événement Visite théâtralisée Les mystères de Brest Brest a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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