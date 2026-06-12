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Visite théâtralisée Les mystères de Brest Musée National de la Marine Brest

Visite théâtralisée Les mystères de Brest Musée National de la Marine Brest jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Musée National de la Marine

Adresse : Boulevard de la Marine

Ville : 29200 Brest

Département : Finistère

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Tarif :

Brest

Visite théâtralisée Les mystères de Brest

Musée National de la Marine Boulevard de la Marine Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Accompagnés par deux comédiens, relevez les épreuves et découvrez les indices. Une enquête grandeur nature dans les entrailles du château et au cœur de l’histoire de Brest où les apparences sont parfois trompeuses…

Informations pratiques
A partir de 10 ans
Durée 2h
Sur réservation auprès du Musée National de la Marine.   .

Musée National de la Marine Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 22 12 39 

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English :

L’événement Visite théâtralisée Les mystères de Brest Brest a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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