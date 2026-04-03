Exploration du Fort du Questel Rue Audemar Brest

Brest

Exploration du Fort du Questel

Rue Audemar Fort du Questel Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:30:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-05 2026-08-13 2026-08-20

Ce fort est un ouvrage fortifié édifié à la fin du 18ème siècle. Il faisait partie d’une série de 5 forts détachés établis pour assurer la protection terrestre de Brest face au risque d’un débarquement ennemi sur les côtes. Remarquablement préservé, il est un superbe témoignage d’une fortification de la fin du 18ème siècle. La visite vous invite à arpenter ses galeries, ses casemates, son chemin de ronde, pour découvrir le passé fortifié de Brest.

Informations pratiques

Durée 1h30.

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de Brest en vue, au guichet, par téléphone ou en ligne.

L’Office de Tourisme Brest en vue se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre de participant minimum (5) n’est pas atteint ou en cas de météo défavorable.

Nous vous recommandons de prévoir de bonnes chaussures et une lampe torche. .

Rue Audemar Fort du Questel Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 24 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exploration du Fort du Questel

L’événement Exploration du Fort du Questel Brest a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue