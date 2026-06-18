Festival Lyrik à la chapelle ND de bon port Brest
Festival Lyrik à la chapelle ND de bon port Brest samedi 18 juillet 2026.
Brest
Festival Lyrik à la chapelle ND de bon port
chapelle ND de bon port Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18 20:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Arcomelo Violon, violoncelle, voix
Ce concert vous invite à suivre les pas de Georg Friedrich Haendel, maitre incontesté dans l’art de composer des airs. Vous serez au coeur de l’opéra baroque, entre virtuosité vocale et intensité emotionnelle.
Et lorsque la voix est confiée au violon, les sonates baroques laissent apparaitre une écriture brillante, empreinte de lyrisme et de noblesse, soutenue par la basse continue.
G.F. Haendel (1685-1759) extraits de Serse, Ariodante, Hercules, Tolomeo
G.F. Haendel Sonate n°12 en fa majeur pour violon et basse continue
Giuseppe Tartini (1692-1770) Sonate pour violon et basse continue
Violon Anaïs Perrin
Violoncelle Jean-Baptiste Valfré
Mezzo-soprano Christine Laizé .
chapelle ND de bon port Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 58 32 48 43
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English :
L’événement Festival Lyrik à la chapelle ND de bon port Brest a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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