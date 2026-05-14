Rendez-vous maritimes L’Art…ificier histoire de la pyrotechnie de Saint-Nicolas Les Ateliers des Capucins Auditorium Brest

Brest

Rendez-vous maritimes L’Art…ificier histoire de la pyrotechnie de Saint-Nicolas

Les Ateliers des Capucins Auditorium 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:30:00

fin : 2026-06-18 20:00:00

Date(s) :

2026-06-18

La Pyrotechnie de Saint-Nicolas, implantée en fond de rade de Brest sur la commune de Guipavas, assure depuis un siècle et demi le soutien munitions aux unités de la Marine de la façade Atlantique. Ce soutien passe par des fonctions du domaine logistique, ainsi que par des fonctions de production qui ont évolué au fil des décennies.

Ces coups de projecteurs historiques et artistiques, tout en respectant la discrétion requise sur un sujet sensible, mettent en lumière un métier méconnu mais essentiel au soutien des armées.

Avec

– Patrick Fricot, directeur de l’établissement principal des munitions de Bretagne (EPMu BRE),

– Jean-Luc Quentel, chef du groupement munitions de l’EPMu BRE de 2014 à 2025,

– Jean-Pierre Guedes, ancien responsable qualité de l’EPMu BRE et artiste peintre.

Informations pratiques

Durée 1h30.

Conférence destinée à un public Adulte. .

Les Ateliers des Capucins Auditorium 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

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English : Rendez-vous maritimes L’Art…ificier histoire de la pyrotechnie de Saint-Nicolas

L’événement Rendez-vous maritimes L’Art…ificier histoire de la pyrotechnie de Saint-Nicolas Brest a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue