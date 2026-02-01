Une journée pour découvrir l’art de la reliure japonaise (stage de 8h) L’Atelier Papier Brest

Une journée pour découvrir l’art de la reliure japonaise (stage de 8h)

L’Atelier Papier 3 Place Maurice Gillet Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 14:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-02-27 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-27 2026-03-28 2026-04-04 2026-05-02 2026-05-22 2026-05-29 2026-05-30

Un lieu étonnant chargé d’histoire dans le quartier St Martin pour découvrir l’art de la reliure japonaise et réaliser ouvrage unique. Ce stage se déroule en 2 fois 4 heures pour respecter les différentes étapes de collage et de pressage de votre reliure.

On commence par choisir le format et le style selon l’usage que vous souhaitez lui donner: écriture, dessin, collage… Un large choix de papiers de couvrure sera à votre disposition ; vous pourrez également apporter les vôtres.

On passe ensuite aux différentes étapes de fabrication équerrage des plats (cartons de couverture), mise en forme des matières de couvrure (papiers et tissés souples), vérification de l’articulation de l’ensemble, collage, puis mise sous presse.

L’atelier se poursuit avec le perçage des couvertures et des pages, suivi de la couture et des broderies au dos du carnet.

Au terme de l’atelier, vous repartirez avec votre ouvrage unique, relié à la main.

Informations pratiques

– Tout le matériel et les outils sont à disposition.

– Destiné aux adultes, pas de pré-requis mais de l’attention.

– Contacter Pascale au 06 07 69 69 52 ou par mail atelierpapierbrest@gmail.com

– S’inscrire sur 1 seule date. .

L’Atelier Papier 3 Place Maurice Gillet Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 07 69 69 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Une journée pour découvrir l’art de la reliure japonaise (stage de 8h)

L’événement Une journée pour découvrir l’art de la reliure japonaise (stage de 8h) Brest a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue