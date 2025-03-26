GOLDMEN – CONCERT 100% GOLDMAN – GOLDMEN – BREST ARENA Brest

GOLDMEN – CONCERT 100% GOLDMAN – GOLDMEN Début : 2026-05-29 à 20:00. Tarif : – euros.

Actuellement en tournée événement, rassemblant des centaines de milliers de fans à travers la France, les GOLDMEN seront de retour en 2026 pour un nouveau show 100% tubes, de l’univers de Jean-Jacques GOLDMAN à celui du trio FREDERICKS GOLDMAN JONES.Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique et avec Sabrina, la voix de Carole Frédéricks, les GOLDMEN vont continuer à écumer les scènes pour le 35ème anniversaire de la tournée Frédéricks Goldman Jones. Revivez le temps d’une soirée le phénomène des années 1980 à 2000 où chacun peut fredonner ses refrains préférés de Jean-Jacques Goldman, mais aussi du trio, depuis « Envole-moi » en passant par « A nos actes manqués » ou encore « Il suffira d’un signe ».

BREST ARENA BOULEVARD DE PLYMOUTH 29200 Brest 29