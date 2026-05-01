Rencontre avec Tiphaine Rivière Librairie Dialogues Brest

Brest

Rencontre avec Tiphaine Rivière

Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Pourquoi sommes-nous fascinés par le pouvoir et incapables de nous révolter quand il nous opprime ? Après le succès de La Distinction, Tiphaine Rivière s’empare avec humour et intelligence de La Métamorphose de Kafka. À travers la vie des membres d’une famille, à la maison, au lycée et au travail, elle met en scène les mécanismes de domination que Kafka n’a cessé d’explorer un fils face à son père autoritaire, une mère face à son entreprise, et tous les personnages, en tant que citoyens, face à l’État.

Famille, travail, politique une BD qui nous invite à réfléchir à nos propres mécanismes d’oppression et à nous demander pourquoi il est si difficile de désobéir.

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Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

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L’événement Rencontre avec Tiphaine Rivière Brest a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue