Rencontre avec Tiphaine Rivière Librairie Dialogues Brest
Rencontre avec Tiphaine Rivière Librairie Dialogues Brest vendredi 29 mai 2026.
Brest
Rencontre avec Tiphaine Rivière
Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Pourquoi sommes-nous fascinés par le pouvoir et incapables de nous révolter quand il nous opprime ? Après le succès de La Distinction, Tiphaine Rivière s’empare avec humour et intelligence de La Métamorphose de Kafka. À travers la vie des membres d’une famille, à la maison, au lycée et au travail, elle met en scène les mécanismes de domination que Kafka n’a cessé d’explorer un fils face à son père autoritaire, une mère face à son entreprise, et tous les personnages, en tant que citoyens, face à l’État.
Famille, travail, politique une BD qui nous invite à réfléchir à nos propres mécanismes d’oppression et à nous demander pourquoi il est si difficile de désobéir.
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Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68
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L’événement Rencontre avec Tiphaine Rivière Brest a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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