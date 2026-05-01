Chantons Edith Piaf La Comédie du Finistère Brest

Brest

Chantons Edith Piaf

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 19:15:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez chanter Milord

Ce spectacle musical rend hommage à Édith Piaf, figure emblématique de la chanson française. Pendant une heure vingt, vous serez transportés dans l’univers bouleversant de la Môme , à travers ses chansons les plus marquantes — de La Vie en rose à L’Hymne à l’amour, en passant par Milord, Mon Dieu ou Padam Padam mais aussi par des textes moins connus.

Entre les chansons, des récits ponctuent le concert anecdotes de sa vie, évocations des personnages clés qui ont croisé sa route. Autant de voix, d’amours, de blessures et de passions qui éclairent l’oeuvre de Piaf d’une lumière nouvelle.

Un voyage sensible et vibrant, entre théâtre et musique, qui célèbre non seulement la légende mais aussi la femme, ses combats, ses excès, et l’émotion brute qu’elle a su transmettre à des générations entières.

Informations pratiques

75 minutes.

Tout public.

Réservation obligatoire, en ligne. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

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English : Chantons Edith Piaf

L’événement Chantons Edith Piaf Brest a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue