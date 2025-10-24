BENJAMIN BIOLAY – LE JEU DE PAUME Blois
BENJAMIN BIOLAY – LE JEU DE PAUME Blois mercredi 7 octobre 2026.
BENJAMIN BIOLAY Début : 2026-10-07 à 20:00. Tarif : – euros.
AZ PROD EN ACCORD AVEC DECIBELS PRODUCTIONS ET QUILOMBO PRÉSENTE : BENJAMIN BIOLAYAprès une tournée des théâtres sold out qui démarre cet automne, Benjamin Biolay sera en tournée dans toute la France et en Zénith avec son nouvel album “Le Disque Bleu”, déjà encensé par la critiqueMention : Spectacle coproduit par Décibels Productions et QUILOMBO
LE JEU DE PAUME 66, AVENUE DE CHÂTEAUDUN 41000 Blois 41