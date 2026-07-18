UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Benjy Dotti Le Bacchus Rennes

jeudi 13 mai 2027 · Le Bacchus · Rennes

Benjy Dotti Le Bacchus Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 13 mai 2027
Fin
jeudi 13 mai 2027
Lieu
Le Bacchus
Adresse
3 esplanade Julie Rose Calvé
Ville
Rennes

Benjy Dotti Le Bacchus Rennes 13 – 15 mai 2027

Un late show à l’américaine, mais sans les américains… Et sans le budget !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-05-13T21:00:00.000+02:00
Fin : 2027-05-15T22:15:00.000+02:00

1
 

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes