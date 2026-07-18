Informations pratiques

Benjy Dotti Le Bacchus Rennes 13 – 15 mai 2027

Un late show à l’américaine, mais sans les américains… Et sans le budget !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-05-13T21:00:00.000+02:00

Fin : 2027-05-15T22:15:00.000+02:00

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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes



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