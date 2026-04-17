Berceuses à vol de chouette Run ar Puns Châteaulin

Châteaulin

Berceuses à vol de chouette

Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:15:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Conte musical petite enfance (0-4 ans) par Anaëlle Morin et Maria Vial. De berceuses bretonnes en chants gaéliques, en passant par l’Irlande ou la Galice, Grat’ Grat’, le bébé chouette fait un voyage nocturne dans l’Ouest accompagné par les sons des voix, de la guitare, du kalimba et de la shruti box. Finira-t-il par trouver la voie du sommeil ? .

Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95

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English :

L’événement Berceuses à vol de chouette Châteaulin a été mis à jour le 2026-04-17 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE