Berceuses à vol de chouette Run ar Puns Châteaulin
Berceuses à vol de chouette Run ar Puns Châteaulin samedi 30 mai 2026.
Châteaulin
Berceuses à vol de chouette
Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:15:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Conte musical petite enfance (0-4 ans) par Anaëlle Morin et Maria Vial. De berceuses bretonnes en chants gaéliques, en passant par l’Irlande ou la Galice, Grat’ Grat’, le bébé chouette fait un voyage nocturne dans l’Ouest accompagné par les sons des voix, de la guitare, du kalimba et de la shruti box. Finira-t-il par trouver la voie du sommeil ? .
Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Berceuses à vol de chouette Châteaulin a été mis à jour le 2026-04-17 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
À voir aussi à Châteaulin (Finistère)
- Soirée jeux Châteaulin 22 avril 2026
- Concert Photons Châteaulin 25 avril 2026
- Les Collines Bleues Fermé temporairement Châteaulin Finistère 1 mai 2026
- De l’Aulne à Saint-Gildas (VTT) Fermeture temporaire Châteaulin Finistère 1 mai 2026
- Le canal de Nantes à Brest Châteaulin Châteaulin Finistère 1 mai 2026