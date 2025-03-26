BERENGERE KRIEF – GARE DU MIDI Biarritz

BERENGERE KRIEF Début : 2026-04-24 à 20:30. Tarif : – euros.

On dit toujours que ce sont ceux qui en parlent le plus qui pratiquent le moins. La bonne nouvelle, c’est qu’il vous suffira simplement d’écouter.Je vous propose qu’on partage une heure de sexe. Une heure de sexe, parfois c’est court, parfois c’est long. Ce qui est sûr, c’est qu’une heure ensemble, ce sera forcément bon. Bérengère Krief

Vous pouvez obtenir votre billet ici

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64