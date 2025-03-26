BERENGERE KRIEF – PASINO GRAND Aix En Provence

BERENGERE KRIEF Début : 2026-05-06 à 20:30. Tarif : – euros.

SUD CONCERTS en accord avec BK PRODUCTIONS et M&G présente : BERENGERE KRIEF – SEXE Bérengère Krief questionne avec humour notre consommation de la sexualité. Dans une société en pleine sex-récession , elle apporte un nouvel éclairage et un regard sensible sur la place du plaisir dans notre éducation qui prône souvent plus la prévention que l’extase.« On dit toujours que ce sont ceux qui en parlent le plus qui pratiquent le moins. La bonne nouvelle, c’est qu’il vous suffira simplement d’écouter.Je vous propose qu’on partage une heure de sexe. Une heure de sexe, parfois c’est court, parfois c’est long. Ce qui est sûr, c’est qu’une heure ensemble, ce sera forcément bon. » Bérengère KriefSpectacle recommandé à partir de 16 ansCrédits : Mise en scène : Pamela Ravassard Création lumière : Cyril ManettaExtraits de presse : Sexe est bien plus qu’un stand-up, ce nouveau show est intelligent, avec une mise en scène élégante et d’une sincérité à se tordre de rire. Elle signe son one-woman-show le plus abouti. Le Monde Bérengère interprète avec maestria son spectacle qui fait du bien.Elle fait rire à gorge déployée en déculpabilisant et décomplexant les femmes. Dans sa bouche, le sexe est chouette, normal, sain quasi philosophie et même chic.À ne manquer sous aucun prétexte. Le Figaro Bérengère Krief parle de cul sans tabou ni complexes, avec drôlerie, joie, liberté et, en filigrane, une quête : celle de l’épanouissement. TTT Télérama Bérengère Krief s’attaque à un sujet intime avec drôlerie et élégance.Jamais gênant, encore moins moralisateur, SEXE disserte avec profondeur et légèreté d’un sujet qui prend une place importante dans nos vies, mais pas forcément dans nos conversations. Le Parisien Grace à Sexe, l’artiste offre ainsi un nouvel éclairage sur la place du désir dans notre société, et plus particulièrement celui des femmes. Un spectacle d’une grande intelligence qui replace l’extase et le corps au cœur. L’Éclaireur Durant 90 minutes, Bérengère Krief fait se tordre de rire un public surpris par son aplomb, mais ravi de voir qu’il n’y a pas que des super héros du sexe et que toutes les failles humaines peuvent donner lieu à de sacrées bonnes vannes. Paris Match

PASINO GRAND 21 avenue de l’Europe 13090 Aix En Provence 13