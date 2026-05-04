BERENGERE KRIEF SEXE Forges-les-Eaux
BERENGERE KRIEF SEXE Forges-les-Eaux vendredi 25 septembre 2026.
Forges-les-Eaux
BERENGERE KRIEF SEXE
Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25 22:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Bérengère Krief questionne avec humour notre consommation de la sexualité.
Dans une société en pleine sex-récession , elle apporte un nouvel éclairage et un regard sensible sur la place du plaisir dans notre éducation qui prône souvent plus la prévention que l’extase.
On dit toujours que ce sont ceux qui en parlent le plus qui pratiquent le moins. La bonne nouvelle, c’est qu’il vous suffira simplement d’écouter.
Je vous propose qu’on partage une heure de sexe.
Une heure de sexe, parfois c’est court, parfois c’est long. Ce qui est sûr, c’est qu’une heure ensemble, ce sera forcément bon.
Bérengère Krief .
Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 80 80
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English : BERENGERE KRIEF SEXE
L’événement BERENGERE KRIEF SEXE Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux
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