Soirée ForgesBeach Forges-les-Eaux
vendredi 21 août 2026 · Forges-les-Eaux
Informations pratiques
Forges-les-Eaux
Soirée ForgesBeach
87 Avenue des Sources Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-21
Du 4 juillet au 22 août, préparez-vous à vivre un été inoubliable au Domaine de Forges !
Sous le soleil normand, le ForgesBeach vous accueille avec un programme pensé pour faire vibrer vos soirées estivales.
Au programme
– Bar et restauration pour se régaler
– Concerts live pour enflammer les soirées, 4 et 17 juillet et 22 août à 21h30
– Soirées Blindtest pour défier vos amis dans une ambiance ultra fun, tous les vendredis
– Soirées DJ pour danser jusqu’au bout de la nuit, tous les samedis(2) ainsi que le lundi 13 Juillet (avec restauration)
– Cinéma en plein air, diffusion du film Truman Show le vendredi 17 juillet à 22h30
– Soirée blanche avec un concert cubain, cours de salsa, bar à mojitos le 11 juillet
– Feux d’artifice le 4, 13 et 26 juillet
En famille, entre amis ou en amoureux, venez vibrer, chanter, danser et savourer l’été au ForgesBeach.
RESTAURATION
Ouverture tous les samedis ainsi que le lundi 13 juillet de 19h à 23h
Réservation en ligne ou par téléphone au 02 32 89 50 55
NOS FORMULES 16€
Formule 1 Poulet rôti à la braise & pommes de terre grenaille, flan maison
Formule 2 Pizza napolitaine, flan maison
Formule à 12€ pour les enfants de de 12 ans
NOS PLANCHES
– Planche Mixte 17,5€
BAR
Le bar du ForgesBeach vous ouvre ses portes les vendredis de 19h à 23h et les samedis de 14h à 23h. .
87 Avenue des Sources Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 50 57
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English : Soirée ForgesBeach
L’événement Soirée ForgesBeach Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux
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