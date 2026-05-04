Les chauves souris Des colocataires discrètes Forges-les-Eaux
Les chauves souris Des colocataires discrètes Forges-les-Eaux vendredi 11 septembre 2026.
Forges-les-Eaux
Les chauves souris Des colocataires discrètes
Salle Justice de paix Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Les chauves-souris, furtives visiteuses de la nuit et colocataires discrètes du jour, sont de petits mammifères méconnus.
Venez découvrir leurs modes de vie, leurs rôles et même comment les identifier sans les voir
avec le Groupe Mammalogique Normand !
Équipement recommandé chaussures de marche, vêtements de pluie et lampe frontale
Gratuit Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme de Forges-les-Eaux 02 35 90 52 10 Nombre de places limité .
Salle Justice de paix Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 52 10
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English : Les chauves souris Des colocataires discrètes
L’événement Les chauves souris Des colocataires discrètes Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux
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