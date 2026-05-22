Bérengère Krief Sexe Rue Ayguebère Laruns
Bérengère Krief Sexe Rue Ayguebère Laruns jeudi 17 septembre 2026.
Laruns
Bérengère Krief Sexe
Rue Ayguebère Espace 2015 Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Bérengère Krief questionne avec humour notre consommation de la sexualité.
Dans une société en pleine sex-récession , elle apporte un nouvel éclairage et un regard sensible sur la place du plaisir dans notre éducation qui prône souvent plus la prévention que l’extase.
On dit toujours que ce sont ceux qui en parlent le plus qui pratiquent le moins. La bonne nouvelle, c’est qu’il vous suffira simplement d’écouter. Je vous propose qu’on partage une heure de sexe. Une heure de sexe, parfois c’est court, parfois c’est long. Ce qui est sûr, c’est qu’une heure ensemble, ce sera forcément bon.
Bérengère Krief
Nommée au Molière de l’humour 2025
Spectacle recommandé à partir de 16 ans
Mise en scène Pamela Ravassard
Création lumière Cyril Manetta
Texte de Bérengère Krief, Jessé Rémond Lacroix et Fanny Ruwet
Production BK PRODUCTIONS et M&G
Durée 1h20 env .
Rue Ayguebère Espace 2015 Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@espace2015.com
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English : Bérengère Krief Sexe
L’événement Bérengère Krief Sexe Laruns a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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