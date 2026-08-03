AGENDA · Laruns
Fêtes de Laruns Laruns
dimanche 16 août 2026 · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Fêtes de Laruns
Place de la mairie Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 14:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
14h Animation du comité avec la banda Txaranga sur la place
16h Concert du groupe ATOM
19h Bal Ossalois
00h Bal Ossalois .
Place de la mairie Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mairie@laruns.fr
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English : Fêtes de Laruns
L’événement Fêtes de Laruns Laruns a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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