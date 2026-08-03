Informations pratiques

Laruns

Fêtes de Laruns

Place de la mairie Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 14:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

14h Animation du comité avec la banda Txaranga sur la place

16h Concert du groupe ATOM

19h Bal Ossalois

00h Bal Ossalois .

Place de la mairie Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mairie@laruns.fr

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English : Fêtes de Laruns

L’événement Fêtes de Laruns Laruns a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées