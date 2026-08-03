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AGENDA · Laruns

Fêtes de Laruns Laruns

dimanche 16 août 2026 · Laruns

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place de la mairie
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Laruns

Fêtes de Laruns

Place de la mairie Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 14:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

14h Animation du comité avec la banda Txaranga sur la place
16h Concert du groupe ATOM
19h Bal Ossalois
00h Bal Ossalois   .

Place de la mairie Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   mairie@laruns.fr

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English : Fêtes de Laruns

L’événement Fêtes de Laruns Laruns a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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