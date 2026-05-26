Concert Béarnais Rue Ayguebere Laruns

Laruns

Concert Béarnais

Rue Ayguebere Espace 2015 Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Jean-Luc Mongaugé, artiste larunsois, s’est entouré de musiciens d’exception Jean-François Guilloux, guitariste béarnais et Olivier Potratz, contrebassiste allemand. Jean-Luc nous parle de ce qui l’entoure et puise son inspiration dans l’amour de ses proches et de la vallée d’Ossau. De ses textes poétiques en béarnais (sa langue maternelle), français ou espagnols, se dégagent une authenticité rare et une grande sensibilité. C’est donc autour des créations de Jean-Luc Mongaugé que le trio vous donne rendez-vous pour un concert hors du temps.

Animation gratuite. .

Rue Ayguebere Espace 2015 Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine animations@laruns.fr

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English : Concert Béarnais

L’événement Concert Béarnais Laruns a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées