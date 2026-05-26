Exposition Ascensions d’Ossau et d’Aragon Bernard Lassalle Médiathèque de Laruns Laruns
Exposition Ascensions d’Ossau et d’Aragon Bernard Lassalle Médiathèque de Laruns Laruns mercredi 27 mai 2026.
Laruns
Exposition Ascensions d’Ossau et d’Aragon Bernard Lassalle
Médiathèque de Laruns 11 rue du Général de Gaulle Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 16:00:00
fin : 2026-05-27 18:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Venez découvrir les photographies de Bernard Lassalle sur le thème Ascensions d’Ossau et d’Aragon . Une exposition qui s’inscrit dans la programmation du festival Ecrire la nature dont la 5ème édition aura lieu du 17 au 21 septembre 2026. .
Médiathèque de Laruns 11 rue du Général de Gaulle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 57 66
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English : Exposition Ascensions d’Ossau et d’Aragon Bernard Lassalle
L’événement Exposition Ascensions d’Ossau et d’Aragon Bernard Lassalle Laruns a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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