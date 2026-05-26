Exposition Ascensions d’Ossau et d’Aragon Bernard Lassalle Médiathèque de Laruns Laruns

Laruns

Exposition Ascensions d’Ossau et d’Aragon Bernard Lassalle

Médiathèque de Laruns 11 rue du Général de Gaulle Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 16:00:00

fin : 2026-05-29 18:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Venez découvrir les photographies de Bernard Lassalle sur le thème Ascensions d’Ossau et d’Aragon . Une exposition qui s’inscrit dans la programmation du festival Ecrire la nature dont la 5ème édition aura lieu du 17 au 21 septembre 2026. .

Médiathèque de Laruns 11 rue du Général de Gaulle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 57 66

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English : Exposition Ascensions d’Ossau et d’Aragon Bernard Lassalle

L’événement Exposition Ascensions d’Ossau et d’Aragon Bernard Lassalle Laruns a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées