‘BERGER STORY’ – CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers

‘BERGER STORY’ Début : 2026-09-25 à 20:00. Tarif : – euros.

LE CHOEUR SPECTACUL’ART PRÉSENTE : : BERGER STORY En 2026, le Chœur Spectacul’Art rend un hommage vibrant et inédit à Michel Berger !Plongez dans l’univers mythique de l’un des plus grands auteurs-compositeurs français, àtravers un spectacle exceptionnel mêlant émotion, énergie et passion.Avec plusieurs centaines de choristes sur scène, Spectacul’Art vous fera revivre lesplus grands titres de Michel Berger : La groupie du pianiste, Seras-tu là, Quelques motsd’amour… et bien d’autres.Spectacul’Art, spécialiste du show vocal, vous propose une expérience unique, 100% live.Avec des musiciens live sur scène et la participation exceptionnelle d’un soliste derenommée nationale, ce spectacle créé et dirigé par Vincent Fuchs vous plongera dans vossouvenirs.En tournée dans toute la France pour une trentaine de dates, ce spectacle uniquepromet de toucher toutes les générations.Réservez dès maintenant et laissez-vous emporter par la magie Berger, versionSpectacul’Art

CENTRE DES CONGRES D’ANGERS 33 BD CARNOT 49100 Angers 49