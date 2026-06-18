Bergerac express 30 minutes de ville et de vin Quai Cyrano Bergerac lundi 24 août 2026.

Bergerac

Bergerac express 30 minutes de ville et de vin

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 19:30:00

fin : 2026-08-24 20:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Suivez cette visite guidée de 30 minutes pour découvrir les lieux emblématiques du coeur de Bergerac.

Cet instant patrimoine se termine avec un apéritif à Quai Cyrano 1 verre de vin cuvée plaisir ou tradition ou 1 verre de jus de fruit.

Sur réservation.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11 contact@quai-cyrano.com

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English : Bergerac express 30 minutes de ville et de vin

L’événement Bergerac express 30 minutes de ville et de vin Bergerac a été mis à jour le 2026-06-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides