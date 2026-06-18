Expérience Cyrano & atelier Dans la peau du costumier Quai Cyrano Bergerac mercredi 15 juillet 2026.

Bergerac

Expérience Cyrano & atelier Dans la peau du costumier

Quai Cyrano 1 rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Après avoir déambulé dans l’Expérience Cyrano et découvert l’univers du théâtre, mettez-vous dans la peau d’un costumier. Découvrez les différents types de tissus, de leur histoire à leur utilisation, et imaginez le costume de votre choix pour un des personnages de la célèbre pièce de théâtre Cyrano de Bergerac. Les enfants repartent avec leur croquis.

Sur réservation .

Quai Cyrano 1 rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

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English : Expérience Cyrano & atelier Dans la peau du costumier

L’événement Expérience Cyrano & atelier Dans la peau du costumier Bergerac a été mis à jour le 2026-06-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides