Expérience Cyrano & atelier Dans la peau du costumier Quai Cyrano Bergerac
Expérience Cyrano & atelier Dans la peau du costumier Quai Cyrano Bergerac mercredi 15 juillet 2026.
Bergerac
Expérience Cyrano & atelier Dans la peau du costumier
Quai Cyrano 1 rue des Récollets Bergerac Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Après avoir déambulé dans l’Expérience Cyrano et découvert l’univers du théâtre, mettez-vous dans la peau d’un costumier. Découvrez les différents types de tissus, de leur histoire à leur utilisation, et imaginez le costume de votre choix pour un des personnages de la célèbre pièce de théâtre Cyrano de Bergerac. Les enfants repartent avec leur croquis.
Sur réservation .
Quai Cyrano 1 rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11
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English : Expérience Cyrano & atelier Dans la peau du costumier
L’événement Expérience Cyrano & atelier Dans la peau du costumier Bergerac a été mis à jour le 2026-06-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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