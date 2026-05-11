Dégustation gourmande | Domaine du Haut Pécharmant Bergerac
Dégustation gourmande | Domaine du Haut Pécharmant Bergerac mercredi 15 juillet 2026.
Bergerac
Dégustation gourmande | Domaine du Haut Pécharmant
1234 chemin de la Briasse Bergerac Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
Dégustation de nos vins, accompagnée d’une assiette avec des pâtés à base de canard et d’oie du Domaine de Barbe (producteur à Badefols-sur-Dordogne)
Sur réservation. .
1234 chemin de la Briasse Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 29 50 hautpecharmant@orange.fr
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English : Dégustation gourmande | Domaine du Haut Pécharmant
L’événement Dégustation gourmande | Domaine du Haut Pécharmant Bergerac a été mis à jour le 2026-05-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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