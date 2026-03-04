Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Berges éphémères Prom. Paul Delmas-Marsalet Dax

Berges éphémères Prom. Paul Delmas-Marsalet Dax

Berges éphémères Prom. Paul Delmas-Marsalet Dax samedi 27 juin 2026.

Lieu : Prom. Paul Delmas-Marsalet

Adresse : Berges de l'Adour

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Dax

Berges éphémères

Prom. Paul Delmas-Marsalet Berges de l’Adour Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-08-02 20:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Profitez d’un espace dédié à la détente au bord de l’Adour pour passer l’été au frais ! Un éventail d’activités gratuites jeux de plein air, atelier de bien être, atelier artistique, ludothèque;…
Programme www.dax.fr   .

Prom. Paul Delmas-Marsalet Berges de l’Adour Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Berges éphémères

L’événement Berges éphémères Dax a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Grand Dax

À voir aussi à Dax (Landes)