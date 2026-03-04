Berges éphémères Prom. Paul Delmas-Marsalet Dax

Dax

Berges éphémères

Prom. Paul Delmas-Marsalet Berges de l’Adour Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-08-02 20:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Profitez d’un espace dédié à la détente au bord de l’Adour pour passer l’été au frais ! Un éventail d’activités gratuites jeux de plein air, atelier de bien être, atelier artistique, ludothèque;…

Programme www.dax.fr .

Prom. Paul Delmas-Marsalet Berges de l’Adour Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Berges éphémères

L’événement Berges éphémères Dax a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Grand Dax