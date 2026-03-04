Berges éphémères Prom. Paul Delmas-Marsalet Dax
Berges éphémères Prom. Paul Delmas-Marsalet Dax samedi 27 juin 2026.
Dax
Berges éphémères
Prom. Paul Delmas-Marsalet Berges de l’Adour Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-08-02 20:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Profitez d’un espace dédié à la détente au bord de l’Adour pour passer l’été au frais ! Un éventail d’activités gratuites jeux de plein air, atelier de bien être, atelier artistique, ludothèque;…
Programme www.dax.fr .
Prom. Paul Delmas-Marsalet Berges de l’Adour Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Berges éphémères
L’événement Berges éphémères Dax a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Grand Dax
À voir aussi à Dax (Landes)
- Circuit en Chalosse RDV Office de Tourisme Dax 15 mai 2026
- Visite guidée Savourez Dax RDV Office de tourisme Dax 15 mai 2026
- repas dansant Restaurant O’Marcat Dax 15 mai 2026
- Bal gascon Salle Amélie Charrière Dax 15 mai 2026
- Animation musicale avec le Duo Acoustic Vibe’s CASINO Dax 16 mai 2026