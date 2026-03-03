Circuit en Chalosse RDV Office de Tourisme Dax

Circuit en Chalosse

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Entre forêt de pins et Pyrénées, la Chalosse, avec ses paysages vallonnés et verdoyants, offre un autre visage des Landes… Celui de la générosité et de l’authenticité que vous découvrirez au Musée de Montfort.

Cette terre festive, généreuse et gourmande est également celle d’une tradition bien ancrée dans le Sud-Ouest l’élevage des canards gras…

Les palmipèdes, entre légendes et réalité gastronomique, un grand moment gourmand à ne pas manquer… .

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Circuit en Chalosse

L’événement Circuit en Chalosse Dax a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Grand Dax