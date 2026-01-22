Berjou, été 44: visite guidée du champ de bataille

La Martelée Berjou Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16 12:30:00

Date(s) :

2026-08-16

Le 15 et 16 août 1944, la Vallée du Noireau fut le théâtre d’affrontement entre les troupes de la 43rd Infantery division wessex et les troupes allemandes. Revenez sur les pas des libérateurs britanniques lors de la bataille de Berjou. Sur un parcours escarpé de 7 kilomètres, cette randonnée historique est animée par Eric Milandre, guide touristique indépendant, spécialisé dans la 2nde guerre mondiale.

Prévoir chaussure de marche et ravitaillement. .

La Martelée Berjou 61430 Orne Normandie +33 7 71 84 32 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Berjou, été 44: visite guidée du champ de bataille

L’événement Berjou, été 44: visite guidée du champ de bataille Berjou a été mis à jour le 2026-01-22 par Flers agglo