Visite de la ferme de la maraichèvre Ferme de la Maraichèvre Berjou
Ferme de la Maraichèvre 2 La Gilberdière Berjou Orne
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21 16:30:00
Date(s) :
2026-10-21
Explorez la ferme bio d’Emma et Tristan visitez le maraîchage, rencontrez les chèvres et les nombreux animaux du domaine. Découvrez leur savoir-faire fromager et terminez par une dégustation gourmande de leurs fromages de chèvre et desserts maison.
Plan Alimentaire Territorial .
Ferme de la Maraichèvre 2 La Gilberdière Berjou 61430 Orne Normandie +33 6 80 33 18 46
