Visite de la ferme de la maraichèvre Ferme de la Maraichèvre Berjou

Visite de la ferme de la maraichèvre

Ferme de la Maraichèvre 2 La Gilberdière Berjou Orne

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21 16:30:00

2026-10-21

Explorez la ferme bio d’Emma et Tristan visitez le maraîchage, rencontrez les chèvres et les nombreux animaux du domaine. Découvrez leur savoir-faire fromager et terminez par une dégustation gourmande de leurs fromages de chèvre et desserts maison.

Plan Alimentaire Territorial .

Ferme de la Maraichèvre 2 La Gilberdière Berjou 61430 Orne Normandie +33 6 80 33 18 46

