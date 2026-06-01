Visite guidée du musée, Musée de la Libération Blackwater, Berjou

Visite guidée du musée 19 et 20 septembre Musée de la Libération Blackwater Orne

5€, gratuit <10 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du Blackwater Museum 39/45 situé à Berjou dans l’Orne.

Vous découvrirez l’opération Blackwater qui c’est déroulée du 15 au 17 août 1944, avec pour objectif la libération de Berjou.

Musée de la Libération Blackwater Les cours, 61430 Berjou Berjou 61430 Orne Normandie 06 71 82 24 96 https://musee-berjou.fr/ Situé sur les hauteurs de Berjou dans les environs de Condé Sur Noireau, le musée de la Libération retrace les combats des 15, 16 et 17 aout 1944 autour du Noireau grâce aux nombreux objets retrouvés sur le champ de bataille et les explications d’un guide. Avant dernière bataille sanglante avant la fermeture de la poche Falaise-Chambois où s’illustrèrent les soldats britanniques de la 43ème division d’Infanterie « Wessex » face aux défenses acharnées et désespérées des troupes allemandes en position autour de la commune de Berjou parking

Visite guidée du Blackwater Museum 39/45 situé à Berjou dans l’Orne.

© Blackwater Museum 39/45