CMAT – LE TRIANON Paris jeudi 29 janvier 2026.

CMAT Début : 2026-04-02 à 20:00. Tarif : – euros.

ALIAS PRÉSENTE : CMATDécouvrez le phénomène irlandais country pop CMAT !Pop star internationale. Auteure – compositrice. Phobique des insectes. Girl boss du groupe Very Sexy CMAT Band. Trois fois perdante aux BRIT Awards, au Mercury Music Prize et aux Ivors en 2024. Son nouvel album, EURO-COUNTRY, qui vient de sortir, va corriger toutes ces erreurs.

LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75