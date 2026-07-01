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AGENDA · Morogues

Berry Social Club #33 Morogues

samedi 11 juillet 2026 · Morogues

Berry Social Club #33 Morogues

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Le Chezal Masseron
Ville
18220 Morogues
Département
Cher
Tarif

Morogues

Berry Social Club #33

Le Chezal Masseron Morogues Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Une soirée concerts et DJ-set au Berry Social Club.
Le Berry Social Club vous donne rendez-vous pour une soirée musicale éclectique avec concerts, DJ-set.
À l’affiche Jour Jmental, entre cold noise de Paris et Lille, Ogino et son indie math jazz venu de Clermont-Ferrand, ainsi que This Will Destroy Your Ears, dans un univers rough wave.   .

Le Chezal Masseron Morogues 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 6 70 13 37 85  berrysocialclub@gmail.com

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English :

An evening of concerts and DJ sets at the Berry Social Club.

L’événement Berry Social Club #33 Morogues a été mis à jour le 2026-07-02 par OT BOURGES