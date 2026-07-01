Berry Social Club #33 Morogues
samedi 11 juillet 2026 · Morogues
Informations pratiques
Morogues
Berry Social Club #33
Le Chezal Masseron Morogues Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Une soirée concerts et DJ-set au Berry Social Club.
Le Berry Social Club vous donne rendez-vous pour une soirée musicale éclectique avec concerts, DJ-set.
À l’affiche Jour Jmental, entre cold noise de Paris et Lille, Ogino et son indie math jazz venu de Clermont-Ferrand, ainsi que This Will Destroy Your Ears, dans un univers rough wave. .
Le Chezal Masseron Morogues 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 6 70 13 37 85 berrysocialclub@gmail.com
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English :
An evening of concerts and DJ sets at the Berry Social Club.
L’événement Berry Social Club #33 Morogues a été mis à jour le 2026-07-02 par OT BOURGES