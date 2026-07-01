Informations pratiques

Morogues

Berry Social Club #33

Le Chezal Masseron Morogues Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Une soirée concerts et DJ-set au Berry Social Club.

Le Berry Social Club vous donne rendez-vous pour une soirée musicale éclectique avec concerts, DJ-set.

À l’affiche Jour Jmental, entre cold noise de Paris et Lille, Ogino et son indie math jazz venu de Clermont-Ferrand, ainsi que This Will Destroy Your Ears, dans un univers rough wave. .

Le Chezal Masseron Morogues 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 6 70 13 37 85 berrysocialclub@gmail.com

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English :

An evening of concerts and DJ sets at the Berry Social Club.

L’événement Berry Social Club #33 Morogues a été mis à jour le 2026-07-02 par OT BOURGES