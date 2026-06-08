AGENDA · Berstett
Berstett Rando Ebersteinburg (Baden Baden) Berstett
dimanche 8 novembre 2026 · Berstett
Informations pratiques
Berstett
Berstett Rando Ebersteinburg (Baden Baden)
Berstett Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-08 08:00:00
fin : 2026-11-08 17:00:00
Date(s) :
2026-11-08
Randonnée du dimanche proposée par Berstett Rando.
Allemagne. Distance 15 km, dénivelé 560 m, guide Jean-Marc. .
Berstett 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 66 39 66 berstettrando@gmail.com
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English :
Sunday hike organized by Berstett Rando.
L’événement Berstett Rando Ebersteinburg (Baden Baden) Berstett a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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