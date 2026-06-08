Informations pratiques

Berstett

Berstett Rando Ebersteinburg (Baden Baden)

Berstett Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-08 08:00:00

fin : 2026-11-08 17:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Randonnée du dimanche proposée par Berstett Rando.

Allemagne. Distance 15 km, dénivelé 560 m, guide Jean-Marc. .

Berstett 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 66 39 66 berstettrando@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sunday hike organized by Berstett Rando.

L’événement Berstett Rando Ebersteinburg (Baden Baden) Berstett a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg