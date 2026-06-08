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AGENDA · Berstett

Berstett Rando Ebersteinburg (Baden Baden) Berstett

dimanche 8 novembre 2026 · Berstett

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
67370 Berstett
Département
Bas-Rhin
Tarif

Berstett

Berstett Rando Ebersteinburg (Baden Baden)

Berstett Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-08 08:00:00
fin : 2026-11-08 17:00:00

Date(s) :
2026-11-08

Randonnée du dimanche proposée par Berstett Rando.
Allemagne. Distance 15 km, dénivelé 560 m, guide Jean-Marc.   .

Berstett 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 66 39 66  berstettrando@gmail.com

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English :

Sunday hike organized by Berstett Rando.

L’événement Berstett Rando Ebersteinburg (Baden Baden) Berstett a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

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