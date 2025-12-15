Don du sang Berstett

Don du sang Berstett lundi 8 juin 2026.

Don du sang

Berstett Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-08 16:30:00
fin : 2026-06-08 20:00:00

Date(s) :
2026-06-08

Collecte organisée par l’Etablissement Français du Sang
Collecte organisée par l’Etablissement Français du Sang (EFS) et suivie d’une collation offerte à chaque donneur et servie par l’Amicale.   .

Berstett 67370 Bas-Rhin Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Collection organized by the Etablissement Français du Sang

L’événement Don du sang Berstett a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg